Nassimah Dindar, Présidente du Conseil départemental a rencontré ce vendredi 3 mars, Hélène Bérenguier, Directrice-adjointe du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) au Palais de la Source. Une rencontre qui s’est déroulée en présence de Déva Radakichenin, Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)



L’occasion pour la Présidente de rappeler l’engagement du Département de poursuivre ses efforts en direction des personnes en situation de handicap. Après la signature le 14 décembre 2012 d’une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), le Conseil Départemental s’est engagé à atteindre au plus vite le taux d’emploi de 6 % de personnes handicapées qui incombe à tout employeur occupant au moins 20 salariés. Ainsi un plan d’action a été mis en place pour la période 2013-2015. A ce jour, 262 agents sont recensés au sein de la collectivité, ce qui traduit un taux d’emploi de 6,21 %. Afin de poursuivre l’action du Département, la Direction des Ressources Humaines et la mission emploi handicap travaillent sur un projet de re-conventionnement avec le FIPHFP pour la période 2017-2019. La Présidente du Département a également rappelé qu’à La Réunion 5 % de la population est concerné par une situation de handicap soit 43 338 personnes. Parmi les actions que mènent la collectivité, l’accompagnement des familles pour permettre le maintien des personnes handicapées au sein de leur foyer. Avec le Pass Loisirs et le Pass Transport, le Département permet également aux personnes handicapées d’avoir accès à des activités de loisir. Par ailleurs, le Conseil Départemental diversifie les modes d’accueil avec entre autre l’accueil familial qui concerne plus de 1 100 personnes. Il faut aussi insister sur l’information auprès de ces publics c’est pourquoi le Département met en place chaque année, la Journée Départementale des Personnes Handicapées. Pour finir, une cellule départementale chargée de centraliser les informations préoccupantes a été mise en place.









Emploi des personnes en situation de handicap : le Département de La Réunion au-delà de l'obligation légale - 3 mars 2017

